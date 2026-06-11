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ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για τουρίστα στην Λευκάδα: Έπεσε από κορυφή βράχου για μια selfie

Η θέα μάγεψε τον Βέλγο

Τρόμος για τουρίστα στην Λευκάδα: Έπεσε από κορυφή βράχου για μια selfie
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λευκάδας, το μεσημέρι, ένας Βέλγος τουρίστας 62 ετών, οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό όταν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία από την κορυφή βράχου στην Καρυά.

Η θέα μάγεψε τον Βέλγο τουρίστα και θέλησε να τραβήξει selfie φωτογραφία, με αποτελεσμα να πέσει πάνω σε άλλα βράχια και να τραυματιστεί στο πρόσωπο.

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Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου σταθεροποιήθηκε από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του ενώ αναμένεται να διακομισθεί σε εξειδικευμένο Νοσοκομείο στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο πρόσωπο.

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