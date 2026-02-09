Τρόμος για 85χρονη στο Κολωνάκι – Δυο ληστές την έδεσαν και της άρπαξαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

Στιγμές τρόμου βίωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία διαμένει σε μία από τις πιο ακριβές περιοχές της Αθήνας -στην οδό Βαλαωρίτου στο Κολωνάκι– όταν ήρθε αντιμέτωπη με δύο ληστές που εμφανίστηκαν ξαφνικά μπροστά της.

Ήταν περί τις 2 τα ξημερώματα, όταν οι δύο κακοποιοί από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα διαμερίσματος 6ου ορόφου, απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 85χρονη γυναίκα πριν καλά – καλά αντιληφθεί τι συμβαίνει, βρέθηκε δεμένη με ταινία στα πόδια για να μην μπορεί να μετακινηθεί, ενώ οι δύο ληστές την απείλησαν και της άρπαξαν και το κινητό τηλέφωνο για να μην μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον.

Αφού έψαξαν με την άνεση τους όλο το σπίτι, άρπαξαν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ, προσωπικά αντικείμενα και εξαφανίστηκαν.

Μετά από ώρα η ηλικιωμένη γυναίκα κατάφερε να λυθεί και κατέβηκε σε καφέ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση προκειμένου να ζητήσει βοήθεια.

Την προανάκριση για το συμβάν ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος.