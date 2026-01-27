Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Τροχαίο στο Περιστέρι: Προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών – Στο “κόκκινο” οι δρόμοι της Αθήνας

Σύγκρουση δύο οχημάτων, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Τροχαίο στο Περιστέρι: Προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών – Στο “κόκκινο” οι δρόμοι της Αθήνας
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26/1) στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Σιμωνίδη προκαλώντας σημαντική δυσχέρεια στη κίνηση των οχημάτων.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς τον Κόρινθο. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ οι αρμόδιες αρχές για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Στο “κόκκινο” βρίσκονται ήδη από νωρίς το πρωί και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας προκαλώντας την ταλαιπωρία των οδηγών που κινούνται στην πρωτεύουσα.

