Τροχαίο στο Περιστέρι: Προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών – Στο “κόκκινο” οι δρόμοι της Αθήνας

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26/1) στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Σιμωνίδη προκαλώντας σημαντική δυσχέρεια στη κίνηση των οχημάτων.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς τον Κόρινθο. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ οι αρμόδιες αρχές για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο “κόκκινο” βρίσκονται ήδη από νωρίς το πρωί και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας προκαλώντας την ταλαιπωρία των οδηγών που κινούνται στην πρωτεύουσα.