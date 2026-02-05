Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Τροχαίο στο Μαρούσι: Νεαρός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και έπεσε σε κολωνάκια (Φωτογραφία)

Ο οδηγός σώθηκε από τύχη

ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 5/2 στο Μαρούσι.

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, και “καρφώθηκε” σε κολωνάκια, στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας και της οδού Μυκάλης.

Ο οδηγός, ηλικίας περίπου 20 ετών, γλίτωσε με λίγες γρατζουνιές από καθαρή τύχη, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι του οχήματος.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου είναι σε εξέλιξη.

