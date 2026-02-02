ΕΛΑΣ: 6 νεκροί και 480 τραυματίες σε 433 τροχαία τον Ιανουάριο στην Αττική

Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους και 480 τραυματίστηκαν (8 σοβαρά, 472 ελαφρά) σε 433 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο, στην περιοχή της Αττικής.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τα στοιχεία υπήρξε μείωση κατά 25% των θανατηφόρων τροχαίων σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 31.499 παραβάσεις από τις οποίες 173 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: