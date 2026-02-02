Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: 6 νεκροί και 480 τραυματίες σε 433 τροχαία τον Ιανουάριο στην Αττική

Υπήρξε μείωση κατά 25% σε σχέση με τον περσινό Ιανουάριο

ΕΛΑΣ: 6 νεκροί και 480 τραυματίες σε 433 τροχαία τον Ιανουάριο στην Αττική
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους και 480 τραυματίστηκαν (8 σοβαρά, 472 ελαφρά) σε 433 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο, στην περιοχή της Αττικής.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τα στοιχεία υπήρξε μείωση κατά 25% των θανατηφόρων τροχαίων σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 31.499 παραβάσεις από τις οποίες 173 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

  • 1.055 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 41 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
  • 2.213 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
  • 299 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • 657 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
  • 1.361 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • 1.880 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και
  • 43 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
