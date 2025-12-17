Τροχαίο κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 13:30 το μεσημέρι της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου, στη συμβολή Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου B, στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, ΙΧ παρέσυρε πεζό ο οποίος διέσχιζε τον δρόμο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.