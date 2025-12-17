Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό

Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Τροχαίο κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 14:16

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 13:30 το μεσημέρι της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου, στη συμβολή Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου B, στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, ΙΧ παρέσυρε πεζό ο οποίος διέσχιζε τον δρόμο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πώς επηρεάζει την αγορά η αναστολή λειτουργίας της Jetoil
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς επηρεάζει την αγορά η αναστολή λειτουργίας της Jetoil

Σε περίπου 130 υπολογίζονται τα πρατήρια καυσίμων, που επηρεάζονται πανελλαδικά από την -προσωρινή, σύμφωνα με την εταιρεία- αναστολή λειτουργίας της «Jetoil», εκ των οποίων τα περισσότερα (γύρω στα 110) βρίσκονται στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Τις παραπάνω εκτιμήσεις διατυπώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) Θέμης Κιουρτζής, σύμφωνα με […]