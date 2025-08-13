Τροχαίο στις Αφίδνες – Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα

Τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/8 στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανατράπηκε αυτοκίνητο και ο οδηγός φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Αποτέλεσμα του τροχαίου είναι να έχουν προκληθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.