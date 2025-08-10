Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Νεκρός ο οδηγός που καρφώθηκε σε τοίχο στο τούνελ, υπέστη ανακοπή

Νεκρός ανασύρθηκε οδηγός από όχημα που έπεσε πάνω σε τοίχο στο τούνελ της Λεωφόρου Ποσειδώνος το μεσημέρι της Κυριακής (10/8).

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε στον τοίχο του τούνελ. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο αφότου υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λόγω του τροχαίου σημειώνονται αυτή την ώρα σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.