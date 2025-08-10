Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Νεκρός ο οδηγός που καρφώθηκε σε τοίχο στο τούνελ, υπέστη ανακοπή
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία μετά το τροχαίο
Νεκρός ανασύρθηκε οδηγός από όχημα που έπεσε πάνω σε τοίχο στο τούνελ της Λεωφόρου Ποσειδώνος το μεσημέρι της Κυριακής (10/8).
Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε στον τοίχο του τούνελ. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο αφότου υπέστη καρδιακή ανακοπή.
Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Λόγω του τροχαίου σημειώνονται αυτή την ώρα σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
