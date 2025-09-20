iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple;
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Καβάλα: Επιβάτης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Στην Επαρχιακή Οδό Νέα Πέραμος – Ελευθερές συγκρούστηκαν δύο ΙΧ

Τροχαίο στην Καβάλα: Επιβάτης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
DEBATER NEWSROOM

Στην Επαρχιακή Οδό Νέα Πέραμος – Ελευθερές, στον Δήμο Παγγαίου στην Καβάλα, όχημα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

