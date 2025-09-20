Τροχαίο στην Καβάλα: Επιβάτης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Στην Επαρχιακή Οδό Νέα Πέραμος – Ελευθερές συγκρούστηκαν δύο ΙΧ
Στην Επαρχιακή Οδό Νέα Πέραμος – Ελευθερές, στον Δήμο Παγγαίου στην Καβάλα, όχημα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε επιβάτης ΕΙΧ οχήματος, συνεπεία τροχαίου, σύγκρουσης με έτερο ΕΙΧ όχημα, στην Επ. Οδό Νέα Περαμος – Ελευθερές, στον δήμο Παγγαίου #Καβάλα.
