Τροχαίο στην Αθηνών – Σουνίου: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό σε περιοχή ανάμεσα σε Κορωπί και Βάρκιζα – Τραυματίστηκε η 60χρονη οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στην Αθηνών – Σουνίου όταν ΙΧ βρέθηκε στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η 60χρονη οδηγός.

Σύμφωνα με το irafina.gr, το σοκαριστικό περιστατικό είχε «πρωταγωνίστρια» μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και βγήκε από τον δρόμο, πέφτοντας σε γκρεμό, ύψους 30 μέτρων.

Μετά το ατύχημα, κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο βρέθηκαν εκτός από την Αστυνομία και η Πυροσβεστική για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό της οδηγού. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να βγάλουν από όχημα την 60χρονη γυναίκα λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

Αμέσως μετά, η οδηγός μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας για να διαπιστωθεί ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.