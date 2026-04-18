Αττική: Συνελήφθη 45χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης καθώς παραβίασε περιοριστικούς όρους

Στη σύλληψη ενός 45χρονου σε περιοχή της Αττικής σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης καθώς παραβίασε περιοριστικούς όρους προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, ο 45χρονος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου 18/4 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω είχε παραβιάσει τον περιοριστικό όρο εμφάνισής του σε Αστυνομικό Τμήμα, που του είχε επιβληθεί για τα αδικήματα των διακεκριμένων κλοπών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και της οπλοκατοχής.

Παράλληλα, από τις επακόλουθες έρευνες, ο 45χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης κλοπής αυτοκινήτου από το Γαλάτσι την 22-01-2026.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.