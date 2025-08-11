Μεσαρά: Τραγωδία στην άσφαλτο με παράσυρση 80χρονου – Πέθανε ακαριαία μετά την σύγκρουση

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης και συγκεκριμένα στην Μεσαράμε ένα 80χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή μετά την παράσυρση του από διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με το Neakriti.gr, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο θάνατός του άτυχου ηλικιωμένου να επέλθει ακαριαία.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Οι γιατροί, όμως, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα για να τον επαναφέρουν, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, που συγκεντρώνουν στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας