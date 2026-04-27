Αγρίνιο: Λεωφορείο ΚΤΕΛ έπεσε σε μπάρες – Καταγγελία για τον οδηγό ότι αποκοιμήθηκε

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (26/04) το μεσημέρι, όταν ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Κέρκυρα, με περίπου 40 επιβάτες, κοντά στο Αγρίνιο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες.

Σύμφωνα με όσα γράφει το corfutvnews.gr, από το ατύχημα δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Ένα άλλο λεωφορείο λίγο αργότερα έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τους επιβάτες ώστε να τους μεταφέρει στον τελικό προορισμό τους.

Μία με όσα κατήγγειλε μία επιβάτης, ο οδηγός φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διεξάγει έρευνα το Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου.