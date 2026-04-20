Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής στις 3 Μαΐου λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 3 Μαΐου σε δρόμους της Αττικής, λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής».

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 07:00 έως 11:00, στις περιοχές των Δήμων Αιγάλεω και Χαϊδαρίου, ως εξής:

Αγωνιστών Στρατοπέδου, στο τμήμα της μεταξύ της λεωφ. Αθηνών και της Ιεράς Οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιερά Οδό.

Ιερά Οδός, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου και Στρ. Καραϊσκάκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφ. Αθηνών.

Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας αυτής, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στρ. Καραϊσκάκη και της λεωφ. Κηφισού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λεωφ. Αθηνών στο ύψος διασταύρωσής της με τις οδούς Φλουτζή και Αγωνιστών Στρατοπέδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Φλουτζή, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ρίμινι και της λεωφ. Αθηνών. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 08:00 έως 11:00, στους κατωτέρω οδικούς άξονες Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ’ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιώς.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Θερμοπυλών και Περσεφόνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της από την λεωφ. Συγγρού έως οδό Φιλελλήνων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλατεία Συντάγματος.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ΄ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφ. Βασ. Σοφίας.

Μερκούρη, στο τμήμα της μεταξύ της λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Μιχαλακοπούλου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μερκούρη και της λΛεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου.

Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ΄ όλο το μήκος της.

Γρ. Θεολόγου, καθ΄ όλο το μήκος της.

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Πανιωνίου.

Πανιωνίου, καθ΄ όλο το μήκος της.

Πέλοπος, καθ΄ όλο το μήκος της

Σκοπευτηρίου, καθ΄ όλο το μήκος της.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.