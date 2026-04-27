Ειρήνη Μουρτζούκου: Απολογήθηκε για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – Επιμένει για την αθωότητα της, ποιους κατονόμασε για την υπόθεση

Η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον Παναγιωτάκη κράτησε πέντε ώρες, όπου η 25χρονη υποστηρίζει ότι δεν εμπλέκεται στον θάνατο του μικρού.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η Ειρήνη Μουρτζούκου υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού στην Αμαλιάδα που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024. Η 25χρονη φέρεται να κατονόμασε πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα, ενώ ο δικηγόρος της ανέφερε ότι κατατέθηκαν στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη φυλακή επέστρεψε η 25χρονη μετά την απολογία της, καθώς έχει προφυλακιστεί για τους θανάτους τεσσάρων βρεφών.

Οι ισχυρισμοί της Ειρήνης Μουρτζούκου

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου, μέσω του απολογητικού υπομνήματος που είχε καταθέσει στην ανακρίτρια στην Πάτρα, είχε αρνηθεί κάθε ευθύνη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Στο ίδιο έγγραφο, αναφερόταν με θετικά λόγια για το παιδί της φίλης της, υποστηρίζοντας ότι «της έδωσε δύναμη» ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους «δαίμονές» της. Παράλληλα, τόνιζε πως η συγκεκριμένη υπόθεση διαφέρει από τις τέσσερις για τις οποίες έχει προφυλακιστεί, καθώς – όπως ισχυριζόταν – οι προηγούμενες αφορούσαν θανάτους κοριτσιών έως έξι μηνών.