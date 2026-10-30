Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο σημείο

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται στην Αττική Οδό το πρωί της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην περιοχή του Ζεφυρίου, λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών.

Σύγκρουση φορτηγών οχημάτων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Δημοκρατίας. Δεξιά λωρίδα κλειστή. Καθυστερήσεις 25΄-30΄από Περιφ. Αιγάλεω έως κόμβο Μεταμόρφωσης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 30, 2026