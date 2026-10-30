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Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
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ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο σημείο

Στην περιοχή του Ζεφυρίου

Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο σημείο
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
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Αυξημένη κίνηση σημειώνεται στην Αττική Οδό το πρωί της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην περιοχή του Ζεφυρίου, λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών.

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