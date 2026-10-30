Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο σημείο
Στην περιοχή του Ζεφυρίου
Αυξημένη κίνηση σημειώνεται στην Αττική Οδό το πρωί της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην περιοχή του Ζεφυρίου, λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών.
Σύγκρουση φορτηγών οχημάτων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Δημοκρατίας. Δεξιά λωρίδα κλειστή. Καθυστερήσεις 25΄-30΄από Περιφ. Αιγάλεω έως κόμβο Μεταμόρφωσης.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 30, 2026
πηγή στην Google
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