Η Ελλάδα “μικραίνει”: Στα 7,6 εκατ. ο πληθυσμός το 2080 – Δυσοίωνη η έκθεση της Κομισιόν για το δημογραφικό

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για το δημογραφικό στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ageing Report 2027 που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από μερικά 24ωρα.

Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός στη χώρα μας από τα 10,4 εκατομμύρια το 2025, θα φτάσει τα 7,6 εκατομμύρια το 2080. Στα στοιχεία φαίνεται ότι η μείωση πληθυσμού θα είναι συνεχής όλες τις επόμενες δεκαετίες: 10,2 εκατ. το 2030, 9,7 εκατ. το 2040, 9,2 εκατ. το 2050, 8,6 εκατ. το 2060, 8 εκατ. το 2070 και 7,6 εκατ. το 2080.

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Η μείωση αυτή θα έρθει, μάλιστα, παρά το γεγονός ότι θα υπάρχει μια οριακή αύξηση στον μέσο όρο των γεννήσεων, καθώς για το ίδιο διάστημα από τα 1,2 παιδιά, θα φτάσουμε στα 1,45 παιδιά ανά γυναίκα.

Η έρευνα της Κομισιόν δείχνει, επίσης, ότι όσο περνάνε τα χρόνια θα αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των άνω των 65+, με τον μέσο όρο αύξησης για τις επόμενες δεκαετίες ειδικά για τους 80 ετών και άνω να είναι η μεγαλύτερη (13%).

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί από 452 εκατομμύρια κατοίκους το 2025 σε 453 εκατομμύρια το 2029 αλλά στη συνέχεια, εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε 414 εκατομμύρια το 2080, καταγράφοντας πτώση κατά 8% σε σύγκριση με το 2025.

Δείτε την έκθεση:

Η γενική αυτή τάση για την ΕΕ περιλαμβάνει διαφορετικές πληθυσμιακές εξελίξεις σε επίπεδο κρατών-μελών, καθώς σε 10 χώρες ο πληθυσμός το 2080 προβλέπεται να είναι μεγαλύτερος από τα σημερινά επίπεδα. Ωστόσο, σε όλες τις χώρες θα σημειωθεί μετατόπιση της ηλικιακής κατανομής προς τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αναμένεται να αυξηθεί από το σημερινό 22% στο 33% έως το 2080, ενώ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω θα υπερδιπλασιαστεί, από 6% σε 14%. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών θα μειωθεί σε όλες τις χώρες, από 58% σήμερα στο 51% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Η διάμεση ηλικία αναμένεται να αυξηθεί από τα 45 στα 51 έτη.

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Παράλληλα αναμένεται να αυξηθεί ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων, ο δείκτης που αποτυπώνει την αναλογία του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 20 έως 64 ετών και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η γήρανση του πληθυσμού επηρεάζει την ισορροπία μεταξύ των δικαιούχων και των εισφερόντων στα ασφαλιστικά συστήματα.

Αύξηση του δείκτη γονιμότητας

Στην ΕΕ, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 27 ποσοστιαίες μονάδες, από 38% το 2025 σε 65% το 2080, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να αναμένεται να έχει ήδη σημειωθεί έως το 2050. Με άλλα λόγια, από τους 26 ανθρώπους ηλικίας 20 έως 64 ετών που αντιστοιχούν σήμερα σε κάθε 10 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, ο αριθμός αυτός αναμένεται να μειωθεί σε λιγότερα από 16 άτομα έως το 2080.

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Ο συνολικός δείκτης γονιμότητας στην ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί από το ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 1,3 γεννήσεων ζώντων τέκνων ανά γυναίκα το 2024 σε 1,5 έως το 2080 με τους συντάκτες της έκθεσης να σημειώνουν ότι τα ποσοστά γονιμότητας θα παραμείνουν κάτω από το επίπεδο φυσικής αναπλήρωσης του πληθυσμού, το οποίο ανέρχεται σε 2,1 παιδιά ανά γυναίκα.

Το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά επτά χρόνια, από τα 79 έτη το 2025 στα 86 έτη το 2080. Για τις γυναίκες, το προσδόκιμο ζωής προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου έξι χρόνια, από τα 84 έτη το 2025 στα 90 έτη το 2080, οδηγώντας σε περαιτέρω σύγκλιση μεταξύ των δύο φύλων.