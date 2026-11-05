Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στην Αθήνα: Στολίζουν τη Βασιλέως Κωνσταντίνου – Έπιασαν δουλειά τα συνεργεία (βίντεο)

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς αρχίζει να κινείται η Αθήνα, καθώς ξεκίνησε ο στολισμός κεντρικών δρόμων της πρωτεύουσας.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, συνεργεία τοποθετούσαν στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου φωτεινά διακοσμητικά σε σχήμα δέντρων, δίνοντας σταδιακά εορταστικό χρώμα σε έναν από τους κεντρικότερους οδικούς άξονες της πόλης.

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Οι εργασίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση της κυκλοφορίας.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει και η πρωτεύουσα ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της, με τον στολισμό να επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλα σημεία της Αθήνας.

Δείτε εικόνες από τις εργασίες στολισμού στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.