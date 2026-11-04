Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Νεαροί εμβόλισαν περιπολικό – Πυροβόλησαν τα λάστιχα για να τους σταματήσουν

Επεισοδιακή καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού και πυροβολισμούς στα ελαστικά από αστυνομικούς σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν δύο νεαρούς, ηλικίας 19 και 23 ετών, ενώ αναζητείται συνεργός τους (31 ετών).

Όλα ξεκίνησαν στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ύψος της διασταύρωσης των Βρασνών, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις άνδρες παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη, με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς.

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Το όχημα εγκλωβίστηκε σε δημοτική οδό στην Ασπροβάλτα, όπου ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει κάνοντας αναστροφή και εμβολίζοντας περιπολικό. Τότε, αστυνομικοί πυροβόλησαν στα πίσω ελαστικά του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να το ακινητοποιήσουν. Οι δύο επιβαίνοντες συνελήφθησαν επί τόπου, ενώ ο τρίτος κατάφερε να διαφύγει.

Σε έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.