Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία για την προστασία των δανειοληπτών

Με τις τοποθετήσεις βουλευτών συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις – Προστασία συνεπών οφειλετών – Φορολογική μεταχείριση και εποπτεία κρυπτοστοιχείων – Λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης – Ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος – Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, (ΕΕ) 2024/2994, (ΕΕ) 2024/927, (ΕΕ) 2023/2864, (ΕΕ) 2024/2811 και (ΕΕ) 2024/1640 – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές διατάξεις» και επί των τροπολογιών.

Η ονομαστική ψηφοφορία των άρθρων 3, 4, 5,11,13,14,15,17,19, 21, 22, 24, 27,30, 32, 33, 35, 36, 38 καθώς και η συζήτηση της υπουργικής τροπολογίας, που έχουν θέσει ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, έχει προσδιοριστεί να διεξαχθεί στις 2 με 3 το μεσημέρι.

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Η συζήτηση του νομοσχεδίου σήμερα συνεχίζεται με την τοποθέτηση των υπολοίπων 15 βουλευτών που έχουν εγγραφεί στο κατάλογο των ομιλητών και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, καθώς με και τις δευτερολογίες των εισηγητών και των ειδικών αγορητών των κομμάτων, ενώ θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.