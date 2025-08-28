Τροχαίο στη Λαμία: Μητέρα και κόρη εκτροχιάστηκαν από την αντηλιά (εικόνες, βίντεο)

Ένα αυτοκίνητο με επιβάτιδες μητέρα και κόρη εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (28/8/25) στην οδό Μητροπολίτου Δαμασκηνού στη Λαμία.

Το όχημα, που κινούνταν από Παγκράτι προς Καλύβια, φαίνεται πως η οδηγός «τυφλώθηκε» από την αντηλιά, έχασε τον έλεγχο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε στο κράσπεδο, ενεργοποιώντας τους αερόσακους.

Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ η 11χρονη κόρη της δεν τραυματίστηκε.

