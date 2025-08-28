Τροχαίο στη Λαμία: Μητέρα και κόρη εκτροχιάστηκαν από την αντηλιά (εικόνες, βίντεο)
Το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε στο κράσπεδο
Ένα αυτοκίνητο με επιβάτιδες μητέρα και κόρη εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (28/8/25) στην οδό Μητροπολίτου Δαμασκηνού στη Λαμία.
Το όχημα, που κινούνταν από Παγκράτι προς Καλύβια, φαίνεται πως η οδηγός «τυφλώθηκε» από την αντηλιά, έχασε τον έλεγχο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε στο κράσπεδο, ενεργοποιώντας τους αερόσακους.
Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ η 11χρονη κόρη της δεν τραυματίστηκε.
Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο
