Λαμία: Συνελήφθη γυναίκα που εκκρεμούσε καταδικαστική Απόφαση για διακεκριμένη κλοπή

Στη σύλληψη μιας γυναίκας στην Λαμία που εκκρεμούσε καταδικαστική Απόφαση για διακεκριμένη κλοπή προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, η σύλληψη της έγινε το απόγευμα της Πέμπτης 28/5 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, διότι σε βάρος της εκκρεμούσε Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης -3- ετών, για διακεκριμένη κλοπή.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί αρμοδίως.