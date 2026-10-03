Τραγωδία στην παλαιά Αθηνών–Πατρών: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες – Τρεις 18χρονοι στο δεύτερο αυτοκίνητο

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, καθώς ένας 26χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του και άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του DEBATER, στα δύο οχήματα επέβαιναν συνολικά έξι άτομα. Για τον απεγκλωβισμό επιβαινόντων χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:20 το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, στο 83ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών–Πατρών, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Νεκρός ο 26χρονος οδηγός – Τραυματίστηκαν οι δύο συνεπιβάτες του

Στο ένα αυτοκίνητο βρίσκονταν ο 26χρονος οδηγός, ο οποίος έχασε τη ζωή του, και δύο ακόμη άτομα που τραυματίστηκαν.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τα οχήματα να υφίστανται σοβαρές ζημιές.

Τροχαίο δυστύχημα στην είσοδο της πόλης της Κορίνθου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI)

Τρεις 18χρονοι στο δεύτερο αυτοκίνητο

Το δεύτερο όχημα οδηγούσε 18χρονος, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε.

Μαζί του επέβαιναν δύο ακόμη 18χρονοι, που τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση. Ο συνολικός απολογισμός είναι ένας νεκρός και πέντε τραυματίες.

Το ένα όχημα προσέκρουσε σε τέσσερις κολόνες

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, ενώ το ένα εξετράπη και προσέκρουσε σε τέσσερις κολόνες.

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Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, χρησιμοποιώντας διασωστικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό.

Το DEBATER έχει φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος, που αποτυπώνουν τις ζημιές στα οχήματα.

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Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται.