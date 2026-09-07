Τροχαίο στον Κηφισό: Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων – Δυσκολίες στο ρεύμα προς Λαμία
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Δυρραχίου, στην περιοχή των Σεπολίων. Αυξημένες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Λαμία.
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισού, το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, στο περιστατικό ενεπλάκησαν τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος της οδού Δυρραχίου, στην περιοχή των Σεπολίων.
Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
πηγή στην Google
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