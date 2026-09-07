Τροχαίο στον Κηφισό: Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων – Δυσκολίες στο ρεύμα προς Λαμία

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισού, το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, στο περιστατικό ενεπλάκησαν τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα.

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Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος της οδού Δυρραχίου, στην περιοχή των Σεπολίων.

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.