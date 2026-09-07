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Τροχαίο στον Κηφισό: Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων – Δυσκολίες στο ρεύμα προς Λαμία

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Δυρραχίου, στην περιοχή των Σεπολίων. Αυξημένες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Λαμία.

Τροχαίο στον Κηφισό: Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων – Δυσκολίες στο ρεύμα προς Λαμία
Δυσκολίες στην κυκλοφορία προκάλεσε η σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων στον Κηφισό, στο ύψος της οδού Δυρραχίου.
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Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισού, το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, στο περιστατικό ενεπλάκησαν τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα.

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Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος της οδού Δυρραχίου, στην περιοχή των Σεπολίων.

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

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