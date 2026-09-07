Τραγωδία στον Πύργο: Νεκρός ποδηλάτης μετά το σοβαρό τροχαίο – Πέντε τραυματίες

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στη διασταύρωση Λαμπετίου, στον Πύργο, καθώς ο άνθρωπος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το θύμα ήταν αναβάτης ποδηλάτου, ο οποίος ενεπλάκη στο δυστύχημα κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται.

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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άνθρωποι, οι οποίοι διακομίστηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Πώς σημειώθηκε το τροχαίο

Με βάση τα πρώτα στοιχεία, αυτοκίνητο που κινούνταν από την περιοχή του Λαμπετίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου.

Τότε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δεύτερο όχημα, το οποίο είχε κατεύθυνση από τον Πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία.

Στο δυστύχημα ενεπλάκη και ο ποδηλάτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ενεπλάκη ο ποδηλάτης στη σύγκρουση.