Σερβία: Η κυβέρνηση πρότεινε τη διάλυση της Βουλής – Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές

Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, καθώς η κυβέρνηση πρότεινε επισήμως τη διάλυση της Βουλής, ανοίγοντας τον δρόμο για την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Την πρόταση υπέβαλε ο πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης της σερβικής κυβέρνησης.

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Το σχετικό αίτημα απευθύνεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος καλείται να αποφασίσει εάν θα το αποδεχθεί και θα προχωρήσει στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης.

Η διαδικασία για την προκήρυξη εκλογών

Η διάλυση της Βουλής αποτελεί το απαραίτητο θεσμικό βήμα για τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Σερβία.

Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, οι εκλογές προκηρύσσονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ταυτόχρονα με τη διάλυση του Κοινοβουλίου.

Η σερβική νομοθεσία ορίζει ότι από την ημέρα προκήρυξης έως την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών πρέπει να μεσολαβήσουν τουλάχιστον 45 και το πολύ 60 ημέρες.

Ο Βούτσιτς είχε προαναγγείλει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι πρόωρες εκλογές θα προκηρυχθούν το αργότερο έως τις 9 ή 10 Σεπτεμβρίου.

Σε πρόσφατες τοποθετήσεις του είχε παρουσιάσει ως πιθανές ημερομηνίες την 18η ή την 25η Οκτωβρίου, ενώ νεότερες αναφορές συγκλίνουν προς την 25η Οκτωβρίου. Η ημερομηνία, πάντως, αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την επίσημη προκήρυξη της εκλογικής διαδικασίας. Reuters

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Οι επόμενες τακτικές βουλευτικές εκλογές ήταν προγραμματισμένες για τον Δεκέμβριο του 2027, επομένως η αποδοχή της κυβερνητικής πρότασης θα οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες περισσότερο από έναν χρόνο νωρίτερα.

Στις κάλπες έπειτα από παρατεταμένες κινητοποιήσεις

Η κίνηση πραγματοποιείται έπειτα από μία μακρά περίοδο αντικυβερνητικών και φοιτητικών διαδηλώσεων στη Σερβία.

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Οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν μετά την κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024, που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, και εξελίχθηκαν στη σοβαρότερη πολιτική πρόκληση για την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια.

Η αντιπολίτευση και οι διαδηλωτές καταγγέλλουν διαφθορά, πολιτική βία και περιορισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Ο Βούτσιτς και οι κυβερνητικοί του σύμμαχοι απορρίπτουν τις κατηγορίες.