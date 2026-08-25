Στο “κόκκινο” ο Κηφισός μετά από τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας

Στο “κόκκινο” είναι η κυκλοφορία στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού το πρωί της Τρίτης, 25 Αυγούστου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην άνοδο, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Λαμία.

Συγκεκριμένα η πιο αυξημένη κίνηση παρατηρείται στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων, αλλά η κίνηση ξεκινάει από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.