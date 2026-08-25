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Στο “κόκκινο” ο Κηφισός μετά από τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας

Ουρές χιλιομέτρων στο σημείο

Στο “κόκκινο” ο Κηφισός μετά από τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο “κόκκινο” είναι η κυκλοφορία στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού το πρωί της Τρίτης, 25 Αυγούστου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην άνοδο, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Λαμία.

Φωτογραφία

Συγκεκριμένα η πιο αυξημένη κίνηση παρατηρείται στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων, αλλά η κίνηση ξεκινάει από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

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