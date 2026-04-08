Τροχαίο δυστύχημα στις Αχαρνές: Νταλίκα παρέσυρε και σκότωσε πεζή

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, 8 Απριλίου στις Αχαρνές, καθώς μια πεζή έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από νταλίκα.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Αγίας Τριάδος 75, περίπου στις 7:30, όταν η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο και παρασύρθηκε από το όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο το οποίο την μετέφερε στο ΚΑΤ, ωστόσο η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.