ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι – Νεκρή η 75χρονη οδηγός

Η συνοδηγός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι – Νεκρή η 75χρονη οδηγός
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (03/12) στην Κέρκυρα, στο γεφυράκι των Κουραμάδων.

Σύμφωνα με όσα γράφει το corfutvnews, στο αυτοκίνητο επέβαινε μία 75χρονη μητέρα με την 48χρονη κόρη της, όταν για άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής το όχημα εξετράπη της πορείας του και είχε ως αποτέλεσμα να πέσει κάτω από τη γέφυρα και να βρεθεί μέσα στο ποτάμι.

Το αυτοκίνητο έπεσε από ύψος περίπου 7 μέτρων. Για την απεγκλώβιση τους χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία μετέφεραν τις δύο γυναίκες στο νοσοκομείο.

Από το τροχαίο έχασε τη ζωή της η 75χρονη οδηγός, ενώ η 48χρονη κόρη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

ΕΛΛΑΔΑ

