Φονικό τροχαίο Λούτσα: “Συγγνώμη” από τον 29χρονο για το φονικό τροχαίο, ζήτησε νέα προθεσμία – Είχε κάνει χρήση αλκοόλ και κοκαΐνης

Το μεσημέρι της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου θα απολογηθεί ο 29χρονος κατηγορούμενος για το τροχαίο στη Λούτσα, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία.

Η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη ώστε η υπεράσπισή του να μελετήσει τα νέα στοιχεία που προστέθηκαν στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Παράλληλα, εξέφρασε την ειλικρινή του συγγνώμη και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.

Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης

Ο οδηγός, που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών την νύχτα που προκάλεσε το δυστύχημα, αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αιματολογικές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63ml/λίτρο, πάνω δηλαδή από το επιτρεπτό όριο, αν και το πρώτο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, ήταν αρνητικό.

Στο μεταξύ, η 21χρονη σύντροφος του θύματος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με σοβαρά τραύματα έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ όπως είχε γίνει γνωστό ο 24χρονος, δισέγγονος του ιδρυτή των σοκολατοποιείων Leonidas, είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 29χρονου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, ο 29χρονος οδηγούσε με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το όριο στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, το οποίο είναι 30 χλμ/ώρα με το κοντέρ να δείχνει πάνω από 90 χλμ/ώρα.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός κατά τη διάρκεια των τελευταίων μέτρων πριν τη φονική σύγκρουση πέρασε τη διαχωριστική λωρίδα, ενώ το όχημά του έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς.

Σημειώνεται πως ο 29χρονος είχε πλούσιο ποινικό παρελθόν με συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ είχε εμπλακεί σε τροχαίο ξανά το 2020 και τότε είχε βγει θετικός σε χρήση κάνναβης.

“Του έλεγαν ότι σκότωσε άνθρωπο και αυτός κοιτούσε το αυτί του”

Μαρτυρία στο DEBATER δείχνει τον τρόπο που αντέδρασε ο 29χρονος αμέσως μετά το θανατηφόρο τροχαίο στην οδό Αρτέμιδος. Ο νεαρός φαινόταν χαμένος, ενώ όταν του είπαν ότι έχει σκοτώσει άνθρωπο ζήτησε από τους διασώστες να του κοιτάξουν το αυτί!

«Ο οδηγός βγήκε έξω από το αυτοκίνητο και επί μισή ώρα πηγαινοερχόταν στην καμπίνα του αυτοκινήτου του. Σαν να ήθελε να κρύψει κάτι, ήταν σε κατάσταση που δεν είχε καταλάβει τι έχει κάνει. Του έλεγαν ότι σκότωσε άνθρωπο και αυτός κοιτούσε το αυτί του», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας στο DEBATER.