Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια: Ανείπωτη θλίψη στο “τελευταίο αντίο” για το ζευγάρι που ξεψύχησε στην άσφαλτο

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Εύβοια για τον θάνατο ζευγαριού που άφησε μαζί την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο δυστύχημα την περασμένη Παρασκευή (29/8).

Την Κυριακή 31.08.2024, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του ζευγαριού, στην Εύβοια, με πλήθος κόσμου, συγγενών και φίλων να λένε το «τελευταίο αντίο» στη Λία και τον Γιάννη, που έχασαν τραγικά τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στο Αλιβέρι.

Ο ιερέας που τέλεσε την εξόδιο ακολουθία τόνισε ότι ο Γιάννης και η Λία δεν ήταν απλώς σύντροφοι αλλά ήταν γονείς, φίλοι, εργαζόμενοι, αγαπημένοι της ζωής και της κοινωνίας που έζησαν μαζί και έφυγαν μαζί.

Η μηχανή που οδηγούσε ο 44χρονος, συγκρούστηκε μετωπικά με τζιπ λίγο έξω από το Αλιβέρι με τα δύο οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του αμέσως ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Θριάσιο που λίγες ώρες μετά κατέληξε.

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 16, 12 και 3 ετών.