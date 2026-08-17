Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρός 29χρονος οδηγός – Αναποδογύρισε το όχημά του

Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο 84,7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών – Συκιάς, στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, χθες, στο πλαίσιο αναζητήσεων, εντοπίστηκε από περιπολία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 29χρονος ημεδαπός, το οποίο είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.