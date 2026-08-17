DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια;
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρός 29χρονος οδηγός – Αναποδογύρισε το όχημά του

Στην επαρχιακή οδό Μουδανίων - Συκιάς

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρός 29χρονος οδηγός – Αναποδογύρισε το όχημά του
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο 84,7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών – Συκιάς, στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, χθες, στο πλαίσιο αναζητήσεων, εντοπίστηκε από περιπολία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 29χρονος ημεδαπός, το οποίο είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Ρέμο Φρόιλερ – Το συμβόλαιο και τι φέρνει στην ομάδα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Ρέμο Φρόιλερ – Το συμβόλαιο και τι φέρνει στην ομάδα

Ο πολύπειρος Ελβετός μέσος υπέγραψε για δύο χρόνια με τον Ολυμπιακό, με απολαβές άνω των 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως. Η εμπειρία και η αγωνιστική σταθερότητα που προσθέτει στον άξονα.