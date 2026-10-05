Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος σε θανατηφόρο τροχαίο με σύγκρουση μηχανών – Δύο ελαφρά τραυματίες

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 24χρονος δικυκλιστής το βράδυ της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Πετρούπολη.

Συγκεκριμένα, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην συμβολή Κωστή Παλαμά & 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Ολυμπίας, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος συγκρούστηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με δεύτερη μοτοσικλέτα.

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Στη δεύτερη μηχανή επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκαν στο “Γεννηματάς.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο “Αττικόν” όπου υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.