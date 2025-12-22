Τροχαίο ατύχημα στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο χτυπά φορτηγάκι και καταλήγει στις μπάρες

Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12) στον Πλάτανο Καλυβίων στο Αγρίνιο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο και ένα φορτηγάκι που κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα.

Σύμφωνα με όσα γράφει το agriniopress.gr, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές από τη σύγκρουση, ενώ το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα κατέληξε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τον 53χρονο οδηγό του αυτοκινήτου και καθάρισαν το οδόστρωμα από τα συντρίμμια.

Ο 53χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.