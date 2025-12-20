Αγρίνιο: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και καρφώθηκε σε αυλή σπιτιού

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (19.12) στη Σπολάιτα Αγρινίου, όταν ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε στην περίφραξη ενός σπιτιού.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, όλα έγιναν περίπου στις 21.00, όταν το όχημα που οδηγούσε ένας νεαρός ξέφυγε της πορείας του, κάτω από άγνωστες συνθήκες και καρφώθηκε στην περίφραξη του σπιτιού, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ίδιο Ι.Χ. φαίνεται πως προκάλεσε ζημιές και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Από θαύμα δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, καθώς η περίφραξη του σπιτιού είναι κατασκευασμένη από κάγκελα. agriniopress.gr

Ο οδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ δεν υπήρχε άνθρωπος στην αυλή τη στιγμή του τροχαίου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά και στελέχη της Τροχαίας που ερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.