Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 17χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο – Του πέταξαν και πέτρα

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όπου το μεσημέρι της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, ένας 17χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συμμαθητές του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από Λύκειο στην περιοχή των Πεύκων, με το θύμα να δέχεται επίθεση από έναν 16χρονο και έναν 17χρονο οι οποίοι αφού τον έβρισαν, στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν και του πέταξαν μέχρι και πέτρα.

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Ο 17χρονος, μετά την επίθεση που δέχθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Οι δύο φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Νεάπολης- Συκεών.