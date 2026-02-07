Ποινικές διώξεις σε 25 μέλη της σπείρας λαθραίων τσιγάρων – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Βαρύτατη ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελία σε βάρος 25 ατόμων που συνελήφθησαν σε Αττική και Βοιωτία μετά την εκτεταμένη έρευνα για κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, διώξεις για κακουργήματα που αφορούν τη διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης, την πλαστογραφία, τη λαθρεμπορία, την υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, καθώς και τη διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής όπλων, αλλά και για πλημμελήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την άσκηση των διώξεων, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η παράνομη δραστηριότητα είχε οργανωθεί με τρόπο που προσομοίαζε τη λειτουργία νόμιμης καπνοβιομηχανίας, διαθέτοντας πλήρη αλυσίδα παραγωγής, εξοπλισμό, παρασκευαστήριο και αποθήκες πρώτων υλών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, την παρασκευή καπνικών προϊόντων είχαν στήσει σε μια κτηνοτροφική μονάδα στη Βοιωτία όπου έγιναν έρευνες, όπως και σε 10 ακόμα αποθήκες κυρίως σε Μαγνησία, Κατερίνη και Αττική.

Το ελληνικό FBI προχώρησε στη σύλληψη 25 ατόμων εκ των οποίων 19 άτομα στην Αττική και 6 στη Βοιωτία.

Οι συλληφθέντες είναι ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ μεταξύ τους είναι και δύο αδέλφια που είχαν απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Μέχρι τώρα έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 600.000 ευρώ, πάνω από 10 εκατ. τεμάχια τσιγάρα, 6-7 όπλα, ένα οπλοπυλοβόλο καθώς και φορτηγά οχήματα.