Τρίκαλα: «Το είχα σχεδιάσει καιρό» είπε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στην περιοχή του Φλαμουλίου στα Τρίκαλα, όταν ένας 18χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε ότι σκότωσε την μητέρα του.

Ο νεαρός κάλεσε την αστυνομία και είπε: «σκότωσα τη μητέρα μου, ελάτε». Σημειώνεται ότι ο ίδιος ζούσε με τον πατέρα του στον Βόλο καθώς οι γονείς του ήταν χωρισμένοι, ενώ φέρεται να έπνιξε την 54χρονη μητέρα του με πετσέτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 18χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε προσχεδιάσει καιρό πριν το ειδεχθές έγκλημα. Συγκεκριμένα, ο 18χρονος έβλεπε τηλεόραση με την μητέρα του όταν ξαφνικά πήγε στο μπάνιο πήρε μια πετσέτα, πήγε από πίσω της και την στραγγάλισε. Στους αστυνομικούς φέρεται να είπε: «Το είχα σκεφθεί από παλιά να την σκοτώσω».

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, για να συλλάβουν τον 18χρονο, ο οποίος τους περίμενε εκεί και συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση. Σημειώνεται ότι στο σημείο αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη υπό τη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ενώ τις τελικές απαντήσεις θα της δώσει η ιατροδικαστική έκθεση.

«Δεχόμουν μπούλινγκ για τους γονείς μου»

Ο νεαρός απαντώντας σε ερωτήσεις των αστυνομικών φέρεται να είπε ότι δεχόταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του για την οικογενειακή τους κατάσταση καθώς οι γονείς του ήταν χωρισμένοι.

Γείτονες που μίλησαν στο trikalavoice.gr ανέφεραν ότι υπήρχαν συχνά φασαρίες μεταξύ μάνας και γιου.