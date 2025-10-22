Τρίκαλα: «Δεν είχαμε καταλάβει ότι είχε τόσο μίσος μέσα του για τη μητέρα του – Δεν τα τάιζε» λέει ο θείος του 18χρονου

Για τη μητροκτονία στην περιοχή Φλαμούλι στα Τρίκαλα μίλησε στο DEBATER ο θείος του 18χρονου, ο οποίος σκότωσε τη μητέρα του.

Συγκεκριμένα, στάθηκε στη συμπεριφορά του θύματος προς τα παιδιά της αλλά και στο γεγονός ότι αν μπορούσε θα τον είχε σταματήσει.

«Δεν είχαμε καταλάβει ότι είχε τόσο μίσος μέσα του για τη μητέρα του. Ήξερα ότι και τα δύο παιδιά δεν ήθελαν να πάνε στη μητέρα τους. Δεν τα τάιζε τους συμπεριφερόταν άσχημα. Δεν περνούσαν καλά. Ήταν γνωστό στο χωριό. Αν μπορούσα να προλάβω το κακό θα του έλεγα ότι ξέχνα τη, δεν έχεις μάνα. Δεν το σκέφτηκε καθόλου όσο την έπνιγε. Κρίμα γιατί ήταν ένα παιδί άγγελος πραγματικά, δουλευταράς!» είπε ο θείος του 18χρονου στα Τρίκαλα.

Τρίκαλα: Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 18χρονος μητροκτόνος

Προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής έλαβε ο 18χρονος που σκότωσε την μητέρα του πνίγοντας την με πετσέτα του μπάνιου στα Τρίκαλα. Στον 18χρονο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Ήταν αποφασισμένος να την σκοτώσει

Όπως προέκυψε και από την ιατροδικαστική έκθεση, ο 18χρονος στην περιοχή Φλαμούλι στα Τρίκαλα ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει τη μητέρα του.

Ο 18χρονος μητροκτόνος, που έπνιξε την 54χρονη με μία πετσέτα την Τρίτη 21/10 στο σπίτι της, αμέσως μετά το έγκλημα τηλεφώνησε στην Αστυνομία.

Στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του, λέγοντας πως μάλωναν συχνά και δεν είχαν καλές σχέσεις.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, χθες την ώρα που έβλεπε με τη μητέρα του τηλεόραση και χωρίς να έχει συμβεί μεταξύ τους κάτι συγκεκριμένο, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα, την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της και την έπνιξε.