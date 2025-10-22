Τρίκαλα: Απολογείται σήμερα ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του – “Δύσκολη” η σχέση τους

Σοκ έχει προκαλέσει στα Τρίκαλα η δολοφονία της 54χρονης από τον γιο της μέσα στο σπίτι τη σε χωριό του νομού.

Ο 18χρονος, ενώ έβλεπαν τηλεόραση, πήρε μια πετσέτα από το μπάνιο και την έπνιξε, ενώ στη συνέχεια ψύχραιμος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ομολόγησε το έγκλημά του.

Στους αστυνομικούς, ο μητροκτόνος κράτησε ουσιαστικά το στόμα του κλειστό και αναφέρθηκε μόνο στους καβγάδες που είχε τη μητέρα του. “Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις” φέρεται να ισχυρίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος ανέφερε πως θα περιγράψει τα όσα έγιναν από την παιδική του ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπου θα οδηγηθεί σήμερα Τετάρτη.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης, όπως μετέδωσε το Star, φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο και εργαζόταν τα πρωινά σε συνεργείο αυτοκινήτων, καθώς ήθελε να γίνει μηχανικός.

Συγκλονισμένοι οι συγγενείς και οι γείτονες της άτυχης γυναίκας λένε πως εδώ και καιρό μητέρα και γιος δεν τα πήγαιναν καλά και περιγράφουν τη μεταξύ τους σχέση ως “δύσκολη”, ωστόσο κανείς δεν περίμενε ότι τα πράγματα θα είχαν αυτή την εξέλιξη.

Στο πλευρό του στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, από την πρώτη στιγμή, βρέθηκαν ο πατέρας και η αδερφή του, η οποία σπουδάζει στο Βόλο.