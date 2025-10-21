Μητροκτονία στα Τρίκαλα: «Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή και τον εισαγγελέα», φέρεται να δήλωσε ο 18χρονος

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από τη φρικτή δολοφονία μιας 54χρονης, την οποία φέρεται να σκότωσε ο 18χρονος γιος της, φιμώνοντάς την με πετσέτα μέσα στο μπάνιο

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να έπνιξε την 54χρονη μητέρα του με πετσέτα ενώ βρισκόντουσαν στο σπίτι. Αμέσως μετά επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε ότι ήταν αυτός που προκάλεσε τον θάνατό της.

Οι Αρχές ερευνούν τα κίνητρα της πράξης και προσπαθούν να κατανοήσουν τι οδήγησε τον 18χρονο στο έγκλημα. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από περίπου δέκα χρόνια και ο νεαρός ζούσε με τον πατέρα του στην περιοχή των Τρικάλων· οι αστυνομικοί εξετάζουν αν αυτή η οικογενειακή κατάσταση επιβάρυνε την ψυχολογική του κατάσταση.

«Δεν μου άρεσε η ζωή της», τα πρώτα του λόγια

Στις πρώτες του απαντήσεις προς τις Αρχές, ο 18χρονος φέρεται να είπε πως «το είχα σκεφθεί από παλιά να τη σκοτώσω» και ότι «δεν μου άρεσε η ζωή της». Όταν οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, αρνήθηκε να δώσει κατάθεση και επανέλαβε πως θα μιλήσει μόνο στον ανακριτή και τον εισαγγελέα.

Ο πατέρας του νεαρού κατέθεσε επίσης στις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες δηλώνοντας ότι δεν είχε αντιληφθεί τις προθέσεις του γιου του. Καταθέσεις έδωσαν και οι αστυνομικοί που έφθασαν πρώτοι στο σημείο και περιέγραψαν τα ευρήματα μέσα στο σπίτι.

Ο 18χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή την επόμενη ημέρα για να δώσει εξηγήσεις. Παράλληλα, στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διακριβωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες θανάτου.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

