«Τραμπουκίζει η κυβέρνηση – Δεν υπάρχει διχασμός» η απάντηση σε όσα είπε ο Μητσοτάκης από τους αγρότες

Θέση για τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Δευτέρα 29/12 πήραν οι αγρότες.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας μιλώντας στο Action24 απάντησε σε όσα είπε ο πρωθυπουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι αγρότες δεν τραμπουκίζουν κανένα. Αντίθετα, η κυβέρνηση και κάποιοι βουλευτές της είναι αυτοί που τραμπουκίζουν τους αγρότες, όταν στοχοποιούν ανθρώπους λέγοντας ότι δήθεν είναι υποψήφιοι με κάποιο κόμμα. Όπως όταν κρεμούν στα μανταλάκια πρόσωπα, όπως τον κ. Ανεστίδη για δήθεν παρατυπίες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τραμπουκισμός είναι όταν λένε ότι οι αγρότες ευθύνονται για τον αποκλεισμό δρόμων, ότι ευθύνονται για ακυρώσεις σε τουριστικούς προορισμούς. Δεν υπάρχει κανένας τραμπουκισμός από αγρότες προς αγρότες και κανείς δεν εμποδίζεται από κανέναν» υποστήριξε.