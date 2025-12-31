Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 32χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Ηράκλειο της Κρήτης, με έναν 32χρονο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή ύστερα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το zarpanews, όλα έγιναν στις 22:30 το βράδυ της Τρίτης, όταν ο 32χρονος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε και κατέληξε κατά την μεταφορά του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο.