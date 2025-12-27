“Χριστουγεννιάτικη” απόβαση με πάνω από 600 μετανάστες να έχουν εντοπιστεί νότια της Κρήτης μέσα σε δύο 24ωρα

Πλήθος περιστατικών εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στη θαλάσσια και παράκτια περιοχή της νότιας Κρήτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού πάνω από 600 μετανάστες έφτασαν κοντά στις ακτές της Κρήτης και της Γαύδου το τελευταίο διήμερο, ενώ παράλληλα είχαμε σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), των Λιμενικών Αρχών, και τη συνδρομή σκαφών της δύναμης FRONTEX.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, περιπολικό Σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και περισυνέλεξε 40 αλλοδαπούς μετανάστες (34 άνδρες και 6 ανήλικους) το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12).

Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, 361 αλλοδαποί διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, με τη συνδρομή του παραπλέοντος φορτηγού πλοίου «ALBERT MAERSK», σημαίας Δανίας, και Περιπολικού Σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τις πρωινές ώρες χθες (26/12), στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν 78 αλλοδαπούς (68 άνδρες, 3 γυναίκες και 7 ανήλικους) στην παραλία «Τρυπητή». Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν αρχικά σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και ακολούθως, με σκάφη της δύναμης FRONTEX και τη συνδρομή Περιπολικού Σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και οδηγήθηκαν στην Αγυιά Χανίων.

Επίσης, τις πρωινές ώρες χθες, κατόπιν ενημέρωσης από σκάφος της FRONTEX, εντοπίστηκε και διασώθηκε λέμβος με 30 αλλοδαπούς (29 άνδρες και 1 γυναίκα) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Το ίδιο εικοσιτετράωρο, κατά τις βραδινές ώρες, Περιπολικό Σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε λέμβο με 30 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 31,5 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Παράλληλα, τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισαν 13 αλλοδαπούς στην παραλία Μύρτου Ιεράπετρας. Τέλος, σήμερα, υπό τον συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 47 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Όλοι οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα αντίστοιχα λιμάνια από τις δυνάμεις του λιμενικού, της Frontex και την συνδρομή παραπλέοντων πλοίων.