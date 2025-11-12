Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο κατάστημά της

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: Cretalive.gr
Νεκρή εντοπίστηκε μία 70χρονη γυναίκα μέσα στο κατάστημα της στο κέντρου του Ηρακλείου Κρήτης.

Πληροφορίες του Cretalive.gr, αναφέρουν ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έκανε προσπάθειες ανάνηψης της ηλικιωμένης, χωρίς ωστόσο να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.

