Τραγωδία στο Ηράκλειο: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο κατάστημά της
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της ΕΛ.ΑΣ.
Νεκρή εντοπίστηκε μία 70χρονη γυναίκα μέσα στο κατάστημα της στο κέντρου του Ηρακλείου Κρήτης.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πληροφορίες του Cretalive.gr, αναφέρουν ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έκανε προσπάθειες ανάνηψης της ηλικιωμένης, χωρίς ωστόσο να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ