Τραγωδία στο Ηράκλειο: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο κατάστημά της

Νεκρή εντοπίστηκε μία 70χρονη γυναίκα μέσα στο κατάστημα της στο κέντρου του Ηρακλείου Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Πληροφορίες του Cretalive.gr, αναφέρουν ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έκανε προσπάθειες ανάνηψης της ηλικιωμένης, χωρίς ωστόσο να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.