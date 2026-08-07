Εμπρησμός στο Badminton: Την υπεράσπιση των τριών προφυλακισμένων ανέλαβε το δικηγορικό γραφείο του Ιωάννη Γλύκα – Κάνει λόγο για «κενά» στη δικογραφία

Την υπεράσπιση των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση του εμπρησμού στο θέατρο Badminton, που σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου 2026, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει το δικηγορικό γραφείο του Ιωάννη Γλύκα και Συνεργατών.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο γνωστοποιεί ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον της Ανακρίτριας κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, αντιμετωπίζουν κατηγορίες χωρίς – όπως υποστηρίζεται – να υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ή αποδείξεις που να δικαιολογούν την παραπομπή και ενδεχόμενη καταδίκη τους για την πράξη του εμπρησμού.

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Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η δικογραφία παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και κενά, ενώ γίνεται λόγος για ταυτοποίηση των κατηγορουμένων που, κατά την υπεράσπιση, στηρίζεται αποκλειστικά στην καταγωγή τους και όχι σε αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία.

Οι συνήγοροι επισημαίνουν ακόμη ότι πρόκειται για τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία – όπως αναφέρουν – προφυλακίστηκαν με μοναδικό στοιχείο την παρουσία τους στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους ίδιους, η παρουσία αυτή αιτιολογήθηκε και τεκμηριώθηκε με έγγραφα ενώπιον της Ανακρίτριας.

Παράλληλα, το δικηγορικό γραφείο υποστηρίζει ότι η δικογραφία βασίζεται κυρίως σε μαρτυρικές καταθέσεις ανθρώπων που δεν ήταν αυτόπτες μάρτυρες, ενώ τονίζεται πως ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα των κατηγορουμένων. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει κατάθεση προσώπου που συνδέεται με τον χώρο και αναφέρει πως στο παρελθόν το θέατρο είχε καταληφθεί από διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση, οι εκθέσεις οπτικής παρατήρησης δεν καταγράφουν άμεση ή έστω περιορισμένη οπτική επαφή με το σημείο του εμπρησμού, ενώ επισημαίνεται ότι δεν εντοπίστηκαν ποτέ τα φερόμενα ως εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόκληση της φωτιάς, παρά τις έρευνες της Αστυνομίας.

Στην ανακοίνωση ασκείται επίσης κριτική στην Έκθεση Αυτοψίας, καθώς – σύμφωνα με τους συνηγόρους – η αξιολόγηση της παρουσίας και των κινήσεων των κατηγορουμένων παραβλέπει το γεγονός ότι πρόκειται για συγγενικά πρόσωπα που βρίσκονταν μαζί με τις οικογένειές τους σε χώρο κοντά σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται συγγενικό τους πρόσωπο. Κατά την υπεράσπιση, είχαν χρησιμοποιήσει τον εξωτερικό χώρο του θεάτρου ως σημείο αναψυχής για τα ανήλικα παιδιά τους, όπως συνέβαινε και με πολλούς ακόμη πολίτες εκείνη την ημέρα.

Το δικηγορικό γραφείο καταλήγει εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη θα αξιολογήσει όλα τα δεδομένα της υπόθεσης κατά τη συνέχεια της ποινικής διαδικασίας και θα πράξει τα δέοντα.