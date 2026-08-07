Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος Τούρκος – Εκκρεμούσε εις βάρος του ερυθρά αγγελία

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ένας Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων.

Η ερυθρά αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της «πλαστογραφίας επίσημου εγγράφου, την αγορά, αποδοχή, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών ή ψυχοτρόπων ουσιών για προσωπική χρήση, την καλλιέργεια κάνναβης προς τον σκοπό της απόκτησης κάνναβης για προσωπική χρήση, απλή σωματική βλάβη από πρόθεση, απειλή με τη χρήση όπλου, σωματική βλάβη από πρόθεση, κλοπή ιδιοκτησίας ασφαλισμένη με κλειδαριά, σωματική βλάβη από πρόθεση και παραβίαση του απαραβίαστου της κατοικίας», πράξεις για τις οποίες είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή δώδεκα ετών, τριάντα τριών μηνών και τριάντα ημερών.

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Ο 31 ετών Τούρκος, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στη χώρα, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.