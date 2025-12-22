Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού – Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

Eίχε καταγωγή από το Πακιστάν, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Ελλάδα

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού – Τον παρέσυρε αυτοκίνητο
Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22/12 στην περιοχή Παραλίμνιο Σερρών, με έναν 50χρονο οδηγό ηλεκτρικού πατινιού να χάνει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ ένα αυτοκίνητο παρέσυρε τον άτυχο οδηγό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 50χρονος είχε καταγωγή από το Πακιστάν, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Ελλάδα και εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα.

