Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρή ανασύρθηκε 85χρονη μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη, κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα. Επί τόπου μετέβησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα που ανέσυραν την ηλικιωμένη, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την παρέλαβε.

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Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.