Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια;
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρή ανασύρθηκε 85χρονη μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρή ανασύρθηκε 85χρονη μετά από φωτιά σε μονοκατοικία
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη, κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.

   Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα. Επί τόπου μετέβησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα που ανέσυραν την ηλικιωμένη, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την παρέλαβε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ