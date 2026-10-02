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ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα

Μετά από αίτημα συνηγόρων υπεράσπισης λόγω κωλυμάτων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Για τις 20 Νοεμβρίου 2026 αναβλήθηκε από το Μονομελές Εφετείο η δίκη της βουλευτή Κατερίνας Παπακώστα και των τριών συγκατηγορουμένων της σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αναβολή δόθηκε μετά από αίτημα συνηγόρων υπεράσπισης λόγω κωλυμάτων που δήλωσαν.

   Η υπόθεση είναι η πρώτη από τις τέσσερις δικογραφίες βουλευτων του κυβερνώντος κόμματος που θα κριθούν στο ακροατήριο, σε βάρος των οποίων απήγγειλε κατηγορίες μετά από έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για υποθέσεις επιχορηγήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

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   Συγκατηγορούμενοι της βουλευτή είναι ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς, ένας κτηνίατρος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενας συνεργάτης της βουλευτή της ΝΔ.

   Η κ. Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απάτη υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε απιστία. Οι υπόλοιποι κατηγορούνται κατά περίπτωση για απόπειρα απάτης με υπολογιστή κατά το συμφερόντων ΕΕ, ηθική αυτουργία σε απάτη υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία.

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